شاهد.. أول تعليق من عمرو دياب علي حفله الأول بالسعودية

عمرو دياب

كتب - أحمد أيوب:

علق الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، علي حفله الأول بالسعودية، قائلاً:" شكرا شعب السعودية علي هذا الحدث العظيم".

يذكر أن أحيا الهضبة حفله الأول في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة الرياض ضمن فعاليات فورميلا

آي الدرعية.وقدم مجموعة من أشهر أغانيه تحت الأمطار التي استمرت لفترة طويلة، وخلال الحفل داعب الجمهور قائلا: "لا أصدق أني هنا بالرياض".جدير بالذكر أنه حرص علي توجيه الشكر للمستشار تركيال شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وكل من ساهم في استضافته لهذا الحدث، وأدي ظهور الفنان محمد هنيدي بالحفل مفاجأة للجمهور، حيث صعد علي خشبة المسرح إلى جانبه وقام بتوجيه التحيه لهم.