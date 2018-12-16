بالفيديو.. سعد الصغير يطرح "كهربا " من مسلسل " 30ليلة وليلة"

سعد الصغير كتب - أحمد أيوب: طرح المطرب الشعبي سعد الصغير، أغنية جديدة بعنوان "كهربا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والذي تفاعل معها جمهوره ومحبوه، وتأتي الأغنية ضمن أغاني مسلسل "30ليلة تفاعل معها جمهوره ومحبوه، وتأتي الأغنية ضمن أغاني مسلسل "30ليلةوليلة". يُذكر أن سعد الصغير، شارك في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "30 ليلة وليلة"، ومن تأليف بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت.

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