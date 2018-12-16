في عيد ميلاده الـ43.. معلومات لا تعرفها عن سامح حسين

سامح حسين

يحل اليوم عيد ميلاد النجم سامح حسين الـ43، و وصل مشاوره الفني إلي 70 عملاٌ فنياٌ، كما ساعد في إخراج ثلاثة أفلام هم: "45يوم"، "وش إجرام"، و "رشة جريئة"، ولم يكتف بذلك فقط إنما قرر أن يخوض تجربة الإنتاج و المعروف أن معظم الفنانين و الفنانات يرفضن خوض تلك التجربة لسوء حظها و عملها الشاق، ولكنه تجرأ و أنتج مسلسل رسوم

متحركة بعنوان "القبطان عزوز"، كما أنها ليست أول تجاربه حيث كان يشارك في إنتاج برنامج "مصر زمنها جاية"، و الذي لم يعرض حتي الآن، كما خاض أول تجاربه إعلاميا حيث أنه يقدم الآن برنامجا كوميديا "الدور على مين؟" و الذي يعرض حاليا علي شاشة تن.

حصل علي جوائز عديدة و

كانت آخرها جائزة مهرجان الإعلام العربي بالأردن، وذلك منذ بدأ التمثيل من عامه الـ17 حيث قدم عشرات المسرحيات والأدوار الصغيرة، قبل شهرته، الإ أن أشهر أفيه للنجم حتي وقتنا هذا هو "دولا حبيبي".

يذكر أن الفنان سامح حسين درس في كلية الحقوق والآداب قسم المسرح، ثم تخرج من مركز الإبداع بدار الأوبرا، وقد اشتهر بخفة ظله وقدرته المدهشة على رسم البسمة على شفاه الجمهور. وقد كانت نقطة انطلاقه الفنية عام 2000 حيث شارك حينها في مسلسل زيزينيا الجزء الثاني.