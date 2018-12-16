كارين رزق الله تزوّجت حبيبها من الجامعة.. ورفضت تكريمها من الـ"موريكس دور"

ميرنا وليد - بيروت - ​كارين رزق الله​ هي ممثلة وكاتبة لبنانية، ولدت في بيروت من أب لبناني وأم مكسيكية اسمها نادية كرستينا مارتينيس حبيقة والدها عمل مهندساً مدنياً وكان يحب ان يعزف على العود.

توفيت والدتها وهي في سن الثالثة عشرة ما أثر عليها بطبيعة الحال. درست التمثيل و المسرح في الجامعة اللبنانية رغم ان والدها عارضها ولم يشأ ان تتخصص بالتمثيل والإخراج.

حياتها العاطفية وزواجها من ​فادي شربل​

إلتقت كارين رزق الله بزوجها الممثل فادي شربل الذي كان زميلها في الجامعة ودرسا نفس التخصص. بعد مرور حوالى الخمس سنوات على قصة حبهما تزوجا عام 2000 ورزقا بإبنتين " نادية " من مواليد عام 2001 و "نايا " من مواليد 2005.

نجاحها مع زوجها فادي شربل

بعد زواجها من فادي شربل، تشارك الثنائي في العديد من الأعمال التي عرضت على شاشة LBCI، فعرفهما الجمهور بمسلسل "مرتي وأنا" ثم مسلسل "مرتي وبنتي وأنا" وبجزء ثالث واخير تحت اسم "عيلة ع فرد ميلة". ابدعت كارين في دور الزوجة المتسلطة تحت اطار كوميدي، الا ان طموحها لم يكن في حدود هذا القالب وحسب، بل عملت على نفسها كثيرا فكتبت اجمل المسلسلات الدرامية قبل ان تبدأ بتجسيد دور البطولة فيها.

أول مسلسل درامي كوميدي كتبته كان "حلوة وكذابة" من بطولة الممثلة داليدا خليل والفنان زياد برجي، وعرف المسلسل نجاحاً كبيرا وتم انتاج فيلم سينمائي تابع له، وحقق ايرادات كبيرة في الصالات السينمائية اللبنانية.

في عام 2015 كتبت كارين رزق الله اول مسلسل رمضاني لها "​قلبي دق​". لعبت بطولته الى جانب الممثل اللبناني ​يورغو شلهوب​ وحقق لها الشهرة عربية وكان بادرة خير لمزيد من المسلسلات الرمضانية التي انتظرها الجمهور من سنة الى سنة.

في عام 2016 قدمت مسلسل "​مش أنا​" الى جانب الممثل ​بديع أبو شقرا​، ثم كررت هذا التعاون مرتين بعد ان حقق نجاحاً كبيرا، ففي رمضان 2017 تشاركا بطولة مسلسل "لآخر نفس"، وفي رمضان 2018 تشاركا بطولة مسلسل "ومشيت".

الجميل في كارين رزق الله أنها تقدم قالباً وموضوعاً جديدين في كل مسلسل، وتحمل في مسلسلاتها قضايا ورسائل اجتماعية، فهي ليست مسلسلات فقط للترفيه، بل للتوعية أيضاً.

في كانون الاول/ديسمبر 2018 قدمت مسلسل "أم البنات" الى جانب ​جيري غزال​ في تجربته التمثيلية الاولى، وهذا المسلسل الاول من نوعه اذ تتمحور قصته حول اجواء عيد الميلاد، وكيف يعيشه الناس في مختلف احوالهم وظروفهم. لكن الجديد في هذا المسلسل انه ليس من كتابتها، بل هو من كتابة ​كلوديا مرشليان​.

اخبار عن انفصالها عن زوجها ولا تصاريح رسمية

في حزيران/ يونيو 2017 تم تداول أخبار عن إنفصال كارين رزق الله عن زوجها الممثل فادي شربل وأنكر الثنائي الموضوع، الا ان الاخبار إنتشرت مجدداً في الأشهر الماضية، لكن كارين وفادي لم يدليا بأي تصاريح ورفضا ان يكشفا تفاصيل حياتهما العائلية والخاصة للاعلام.

كارين رزق الله ام حنون ولا تخاف من الشهرة على ابنتيها

على عكس ما هو رائج بين المشاهير، الا ان كارين رزق الله اظهرت ابنتيها الى الاعلام منذ ولادتهما فمنذ ان كانت ابنتها نادية في الاشهر الاولى من عمرها كانت بطلة مسلسل "مرتي وابنتي وانا"، وحتى بعد ان كبرت نادية وشقيقتها نايا كان هناك ادوار متباينة لهما في مسلسلات كارين، ويبدو ان الطفلتين الجميلتين تتشاركان حب التمثيل والاداء الجميل مع والديهما، واستطاعتا ان تقنعا المشاهدين رغم صغر سنهما.

مشاركة كارين رزق الله في ​ديو المشاهير​

في عام 2012 شاركت كارين رزق الله في برنامج "ديو المشاهير" الموسم الثالث حين كان لازال يعرض البرنامج على شاشة LBCI وحصدت المركز الرابع بعد خروجها في السهرة الثانية عشرة، واستطاعت ان تؤمن عبر تجربتها هذه مبلغ قدره 12000 دولار أميركي لجمعية دقات قلب وهي مؤسسة تعنى بأطفال مرضى القلب في لبنان وتساعدهم على طريقتها.

كارين رزق الله ترفض تكريمها من ال​موريكس دور​

في حزيران/ يونيو 2016 رفضت كارين رزق الله استلام جائزتين من الموريكس دور عن "افضل سيناريو" و "افضل ثنائي"، ببطولتها مع يورغو شلهوب عن مسلسل "قلبي دق". وتقول كارين انها اتخذت هذا القرار لان اللجنة لم تكرمها يوماً طيلة الـ 15 عاماً الماضية على الرغم انها كانت دائماً موجودة وقدمت أعمالاً كثيرة.