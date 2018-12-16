مايا رعيدي جرأة وجاذبية وأنوثة في ملكة جمال الكون 2018

ميرنا وليد - بيروت - جرأة، جاذبية والكثير من الأنوثة، هكذا نختصر مرور ملكة جمال لبنان 2018 ​مايا رعيدي​ في مسابقة ملكة جمال الكون 2018، فقد سافرت مايا لتمثيل بلدها في مسابقة "ملكة جمال الكون"، التي جرت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

أطلت مايا بحضور واثق جدا، اطلقت إسم بلدها لبنان بأعلى صوت وبكل ثقة، وكان مرورها على المسرح مليئاً بالثقة بالنفس، كما كان لها حضور جذاب.

وكانت قد نشرت ملكة جمال أميركا السابقة، ريما فقيه، مجموعة صور وفيديوهات توثق التحضيرات التي تجريها رعيدي في الولايات المتحدة، إستعدادا للحدث الدولي المرتقب.

برافو لـ مايا التي رفعت إسم لبنان عالياً.