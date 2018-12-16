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ميرنا وليد - بيروت - تستعدّ الفنانة اللبنانية شيراز إلى إطلاق أغنيتها الجديدة بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة خلال الأسبوع المقبل.
وقد اختارت أن تصوّرها على طريقة الفيديو كليب لأنها أغنية مميزة بالنسبة لها ولأنها تطلقها في توقيت مميّز، وعملت عليها كثيراً كي تنال إعجاب المشاهدين.
وكتبت شيراز كلمات الأغنية بنفسها ولحنّها جورج مارتينوس، وتعاملت فيها مع المخرج حسن الغدار لتصوير الفيديو كليب.
وكشفت شيراز في حديث خاص لموقع "الفن"، أنها تحب الكتابة وأسلوبها سهل وبسيط يشبه حديث الناس، وتحاول أن تختار المواضيع التي تتقبلها الناس، وحتى الآن تخبئ شيراز حوالى العشر أغنيات التي لم تطلقها بعد.
شكرا لقرائتكم خبر عن خاص الفن – شيراز موهوبة في الكتابة وجديدها قبل الأعيادخاص الفن- من تشجع ليليان نمري في"ديو المشاهير" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .