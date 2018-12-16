خاص الفن – شيراز موهوبة في الكتابة وجديدها قبل الأعيادخاص الفن- من تشجع ليليان نمري في"ديو المشاهير"

ميرنا وليد - بيروت - تستعدّ الفنانة اللبنانية ​شيراز​ إلى إطلاق أغنيتها الجديدة بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة خلال الأسبوع المقبل.

وقد اختارت أن تصوّرها على طريقة الفيديو كليب لأنها أغنية مميزة بالنسبة لها ولأنها تطلقها في توقيت مميّز، وعملت عليها كثيراً كي تنال إعجاب المشاهدين.

وكتبت شيراز كلمات الأغنية بنفسها ولحنّها جورج مارتينوس، وتعاملت فيها مع المخرج حسن الغدار لتصوير الفيديو كليب.

وكشفت شيراز في حديث خاص لموقع "الفن"، أنها تحب الكتابة وأسلوبها سهل وبسيط يشبه حديث الناس، وتحاول أن تختار المواضيع التي تتقبلها الناس، وحتى الآن تخبئ شيراز حوالى العشر أغنيات التي لم تطلقها بعد.