خاص الفن- من تشجع ليليان نمري في"ديو المشاهير"

ميرنا وليد - بيروت - تعيش الممثلة ​ليليان نمري​ فترة نشاط فنية كبيرة في مشاركتها في برنامج ​ديو المشاهير​ ومسلسل ام البنات.

وبمشاركتها بديو المشاهير تحقق نجاحا كبيرا من خلال ما قدمته بالاسابيع الاولى وعلم موقع الخليج 365 ان ليليان تشجع العديد من زملائها بالبرنامج وهي ترى ان ​سارة ابي كنعان​ و​طوني بارود​ يستحقان الدعم لانهما متكاملان بالمواصفات.

وكانت ليليان قد قدمت بالاسبوع الاول اغنية سنفرلو وتقمصت شخصية فيليمون وهبي بنجاح كبير الى جانب الفنان جورج نعمة وبالاسبوع الثاني قدمت تحية للصبوحة بلوحة فنية متقنة وناجحة.