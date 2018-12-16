بدرية أحمد تستفز جمهورها من جديد ردًا على فيديو "الآيس كريم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الفنانة الإماراتية بدرية أحمد استفزاز جمهورها بتصرفاتها المريبة، حيث ردت على اتهامها بتعمد عمل إيحاءات غريبة من خلال نشرها لمقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات أكثر استفزازًا واستهزاء بجمهورها.

وأطلت بدرية في الفيديو وهي تتناول البسكويت وتشرب المياه من الزجاجة بنفس الطريقة التي سبق وأن أثارت غضب جمهورها عند تناولها للأيس كريم.

ووجهت الفنانة الإماراتية رسالة لجمهورها، قائلة: "عندكم شي تقولوا بعد.. خوفي بعد تقولون شيء تاني.. مادري العقلية وين في ركبهم".

وقالت: "أكلت أيس كريم قالو شي.. أكلت بسكوت شربت ماي.. أعمل إيه انتحر".

وعبرت بدرية عن حالة السخط التي انتابتها من التعليقات الغاضبة من خلال إطلاقها لزغرودة.

ولم يكن موقف تناولها للأيس كريم بشكل مثير، هو الوحيد الذي أغضب جمهورها، بل سبق وأن ظهرت بدرية هي وصديقتها، وهما بحالة غير طبيعية، بينما كان شخص آخر يقوم بالتصوير، وهو ما جعل جمهورها يتهمها بأنها كانت وصديقتها في حالة غير طبيعية، خاصةً مع حركاتهما الغريبة.