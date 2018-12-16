دانة الطويرش: أجّلتُ شهر العسل لهذا السبب.. وأُفضّل السوشيال ميديا عن التلفاز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيامٍ على نشر صور زفافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقدت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش جلسةً حواريةً في دبي للإعلان عن انطلاق برنامج "Generation M.E" التي ستُقدّمه على قناة E! إحدى قنوات شبكة OSN المدفوعة.

وستستضيف دانة من خلال برنامجها عددًا من النساء العربيات الرائدات في مجالات مختلفة للحديث عن تجاربهن.

وتعتبرُ الطويرش من أكثر روّاد التواصل الاجتماعي التي أثارت الجدل فيما يتعلّق بدخلها الشهري ومصدر ثروتها، مما جعلها تتصدّر أخبار كثير من المجلات والمواقع وصفحات رواد التواصل الاجتماعي.

كاميرا "فوشيا" التقت دانة الطويرش على هامش الجلسة الحوارية وسجّلت معها هذا اللقاء.