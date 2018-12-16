شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحضر لفيلم "أهل العيب" وتعود به إلى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة إلهام شاهين للسينما مرة أخرى بعد غياب عامين، حيث بدأت التحضيرات الخاصة بفيلم فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب وبطولة منة شلبى والمتوقف منذ عامين، وتم استئناف تحضيراته مؤخرًا.

وتجرى الشركة المنتجة للفيلم مفاوضات مع المخرج محمد ياسين ليتولى إخراج العمل بعد اعتذار المخرج هادى الباجورى، على أن يتم البدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة لطرحه فى صيف 2019.

وتستمر المفاوضات مع باقى النجوم المشاركين فى الفيلم بعد ما يتم التعاقد مع المخرج محمد ياسين ليبدأ فى ترشيح نجوم جديدة ليشاركوا فى العمل، وتحديد موعد لانطلاق التصوير.

يشار إلى آن آخر أعمال إلهام شاهين فى السينما فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو ذكرى وشارك فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم ومحمود حميدة وإياد نصار وأحمد داوود.