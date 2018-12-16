شكرا لقرائتكم خبر عن بتحضر مفاجأة لجمهورها.. لطيفة بالحجاب والجلباب خلال زيارتها للسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المطربة التونسية لطيفة بالحجاب والجلباب خلال زيارتها للملكة العربية السعودية، بينما لم تذكر السبب وراء ذلك. لطيفة نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورتها مرتدية حجابا وجلبابا، وعلقت قائلة: "بين أهلى وناسى فى الرياض فى المملكه العربية السعودية.. عاصمة الإعلام العربى.. استنونا".

الفنانة لطيفة يذكر أن المطربة لطيفة انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التى تحمل عنوان "أخبارى"، وتضع حاليا اللمسات النهائية لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر سعود الشربتلى، وألحان تامر توفيق.

لطيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن بتحضر مفاجأة لجمهورها.. لطيفة بالحجاب والجلباب خلال زيارتها للسعودية.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .