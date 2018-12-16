نبيل الحلفاوي يحتفل بفوز الدراويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، فريق الإسماعيلي، بفوزه على فريق القطن الكاميروني. وعلق "الحلفاوي" قائلا: "مبروك للدراويش، قادرون بإذن الله على تجاوز هذا الدور". وانتهت مباراة فريق الإسماعيلي ضد فريق القطن الكاميروني، منذ قليل، بفوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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