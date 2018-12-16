تعرف على الاسم النهائي لمسلسل أحمد السقا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استقر صناع مسلسل الفنان أحمد السقا الجديد، على تغيير اسم المسلسل ليصبح "ولد الغلابة" بدلا من "البريمو".

وحدد المخرج محمد سامي، الأسبوع القادم لبدء تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، بعد الاستقرار على الأبطال المشاركين في بطولة العمل.

مسلسل "ولد الغلابة" يناقش قضايا اجتماعية تحدث في الصعيد، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

المسلسل بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، هبة مجدي، مي عمر، إنجي المقدم، صفاء الطوخي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.