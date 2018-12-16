وحيد حامد عن "الجماعة 3": السادات رب الجماعات الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عربي السيد:

أكد السيناريست وحيد حامد أنه على أتم استعداد للبدء في كتابة أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، ولديه العديد من الوثائق والمستندات التي يعتمد عليها في كتابة أحداث العمل.

وقال حامد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الجزء الثالث من العمل سيحمل إساءات للرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأنه صاحب دور كبير جدًا في وجود الإخوان والجماعات الإرهابية في مصر، الجماعات الإسلامية والإرهابية في مصر، ومن وقف إلى جانبهم وأخرجهم من السجون "السادات هو رب الجماعات الإسلامية".

وأشار إلى أنه ينتظر قرار الرقابة على المصنفات الفنية للبدء في كتابة الأحداث، وذكر: "يبدو أنه ليس مرحبًا به رقابيًا".

وأكد على أن الجزء الثالث من العمل يستعرض فترة حكم السادات سياسيًا واجتماعيًا، وحال جماعة الإخوان في ذلك الوقت، كما يلقى الضوء على المظاهرات التي اجتاحت البلاد وقتها.

يذكر أن "الجماعة 2" تم عرضه رمضان الماضي على شبكة قنوات ON، وحقق نجاحًا كبيرًا، وخلق حالة من الجدل على الساحة السياسية، نظرًا لأحداث الفترة الزمنية التي يتناولها، والشخصيات السياسية التي استعرضها ومنها حسن الهضيبي وجسده عبد العزيز مخيون، وجمال عبد الناصر ولعب دوره الفنان الأردني ياسر المصري.