بالفيديو والصور.. أوفست يقتحم مسرح كاردي بي بعد اكتشافها خيانته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

اقتحم مغني الراب أوفست مسرح زوجته النجمة كاردي بي وذلك أثناء إحيائها إحدى حفلاتها الموسيقية ضمن مهرجانها "Rolling Loud"، بلافتة كُتب عليها "خذيني معك يا كادري" بعد اكتشافها خيانته إياها خلال الفترة الماضية.

ونشر موقع "Just Jared" عددًا من الصور الخاصة بالحفل، واقتحام أوفست وسط مفاجأة كاردي بي، التي قامت بعدها بنشر عدد من الفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". ووجهت خلالها الشكر لجمهورها على دعمهم إياها بالحفل، وعن دفاعهم عنها بشأن خيانة زوجها لها.

كما نشرت فيديو آخر وجهت فيه رسالة لزوجها قائلة: "لسوء الحظ نحن نمر بالعديد من الأشياء، وليست أشياء خاصة وتداولها العامة خلال الفترة الماضية، وأريد أن يكون كل شيئ هادئ ولا أستطيع التنبوء بالمستقبل أو ما هو قادم لنا، ولكني بحاجة للمزيد من الوقت لأري كل شئ بوضوح".

وكانت كاردي بي أعلنت انفصالها عن زوجها بعد أيام قليلة من فضحها له بعدد من الرسائل التي طلب فيها علاقة ثلاثية مع امرأتين مختلفتين، وسط غضب الآلاف من جمهور كاردي بي ودفاعهم عنها وعن طفلتها.

وتحرص كاردي بي على التواصل مع جمهورها بنشرها عدد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي إعجاب الآلاف من متابعيها على حسابها.

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