المخرج محسن رزق: لهذا السبب نعرض مسرحية "ربنزل" لـ3 أيام فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

بعد النجاح الذي نالته مسرحيات "سنو وايت" و"أليس في بلاد العجائب"، وما حققته من إيرادات قياسية، يستعد المخرج محسن رزق، لتقديم النسخة العربية من العرض المسرحي "ربنزل"، والتي تعرض لمدة 3 أيام فقط من 31 يناير المقبل وإلى 2 فبراير المقبل، على خشبة مسرح المنارة.

رزق قال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن قرار عرض المسرحية لفترة قصيرة يعود إلى ارتفاع ميزانية تقديم العرض والتكلفة العالية لتأجير مسرح المنارة بإمكاناته المتميزة التي تسمح بتقديم مسرحية بمواصفات عالمية.

وأوضح أن العرض يحمل قيمًا راقية، ويقدم في شكل بصري رائع، يسعد الأسرة المصرية، وخاصة الأطفال.

وأضاف: "أمل أن يكون العمل إضافة قوية للنجاحات التي وفقنا بها الله، مثل عروض (سنو وايت) التي حازت على عدة جوائز بمهرجان المسرح، وكذلك (أليس في بلاد العجائب) التي حققت إيرادات قياسية لمسرح الدولة".

وعن تفاصيل الاستعداد للعرض الجديد، قال رزق: "لنا أربعة أشهر نستعد لتقديم (ربنزل)، إذ بدأنا في أغسطس الماضي التحضير لتقديمها بالشكل اللائق لـ 11 استعراضًا غنائيًا تحويها أحداثها.. اجتهدنا لنقدم على مدار التسعين دقيقة مدة عرض العرض أن نقدم مسرحية مصرية بمواصفات عالمية".

يشارك في هذا العمل الفنانون مروة عبد المنعم، عايدة فهمي، مصطفى حجاج، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، مخرج منفذ عماد عبد العظيم، ديكور د.محمد سعد، أشعار المبدع عادل سلامة، وألحان هيثم الخميسي.

قصةالأميرة Rapunzel يتم تقديمها بجميع شخصياتها ولكن بشكل جديد وموسيقى مختلفة لأحداثها التي تدور حول مطاردتها أحلامها وهروبها من السجن للقاء فلين رايدر، والحصان ماكسيموس.​