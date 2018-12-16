غدا.. عمر خيرت يحيي حفله الشهري في دار الأوبرا

عمر خيرت

كتب - أحمد أيوب:

يحيي الموسيقار عمر خيرت، غدا الاثنين، حفله الشهري في دار الأوبرا، والذى يشهد حضورا جماهيريا كبيرا حيث ترفع الأوبرا لافتة كامل العدد.



ويقدم عمر خيرت باقة من أجمل موسيقاه التي يعزفها على آلة البيانو مع فرقته الموسيقية منها فرقة ناجي عطاالله وخلي بالك من عقلك

وغيرها من المقطوعات الموسيقية الشهيرة له.

يذكر انه تم تكريم عمر خيرت من فترة قصيرة في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين.

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