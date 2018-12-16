تعرف علي الاسم النهائي لمسلسل أحمد السقا في رمضان 2019

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أحمد السقاكتب - أحمد أيوب:
فى تصويره مطلع الأسبوع المقبل.
استقرّ النجم أحمد السقا، علي الاسم النهائي لمسلسله الرمضاني المقبل وهو "ولد الغلابة"، والذي من المقرر البدء
ويجسد السقا خلال المسلسل شخصية صعيدية، يشاركه
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