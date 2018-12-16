فن ومشاهير

تعرف علي الاسم النهائي لمسلسل أحمد السقا في رمضان 2019

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أحمد السقا
كتب - أحمد أيوب:


استقرّ النجم أحمد السقا، علي الاسم النهائي لمسلسله الرمضاني المقبل وهو "ولد الغلابة"، والذي من المقرر البدء

فى تصويره مطلع الأسبوع المقبل.
ويجسد السقا خلال المسلسل شخصية صعيدية، يشاركه

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فى البطولة مى عمر، وإنجى المقدم، وهبة مجدي، ومحمد ممدوح، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، والعمل من إخراج محمد سامى، وتأليف أيمن سلامة.

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