تعرف علي الاسم النهائي لمسلسل أحمد السقا في رمضان 2019

أحمد السقا

كتب - أحمد أيوب:



استقرّ النجم أحمد السقا، علي الاسم النهائي لمسلسله الرمضاني المقبل وهو "ولد الغلابة"، والذي من المقرر البدء

فى تصويره مطلع الأسبوع المقبل.ويجسد السقا خلال المسلسل شخصية صعيدية، يشاركهفى البطولة مى عمر، وإنجى المقدم، وهبة مجدي، ومحمد ممدوح، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، والعمل من إخراج محمد سامى، وتأليف أيمن سلامة.