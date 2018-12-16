نيكول سابا تحتفل بـ رأس السنة في التجمع الخامس

كتب - أحمد أيوب:

تحيي الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا ضخما في التجمع الخامس يوم 31 من ديسمبر الجاري، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتقدم "نيكول"، خلال الحفل، مجموعة من أغانيها التي تلقي تفاعلا من محبيها مثل "أنا طبعي كدة، فارس أحلامي، صورة سيلفي"، وغيرها من الأغاني.

وأثارت نيكول الجدل مؤخرا بعد

ظهورها في دفيليه مصمم الأزياء هاني البحيري بفستان بلغ ثمنه ما يقرب من 200 مليون جنيه.

وتعكف نيكول حاليا على التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تطرح أغنية منه في رأس السنة.