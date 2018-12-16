أصالة تكشف عن إطلالتها بمهرجان الأسكندرية الدولي للأغنية

نشرت النجمة أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ظهر من خلالها بفستان ابيض، وعلقت عليها كاتبة: "إطلالة الأمس من حفل مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية الخامس عشر بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن النجمة أصالة أحيت حفلها مساء الأمس،

داخل دار الأوبرا بالإسكندرية بصحبة فرقتها الموسيقية في افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية،و ذلك ضمن حضور كامل العدد، بدأت الفنانة أصالة حفلها بأغنية "أكتر من اللي أنا بحلم بيه"، وسط أجواء من البهجةوالسرور،جدير بالذكر أن النجمة أصالة تنازلت عن نصف أجرها في حفل الافتتاح بالاتفاق مع إدارة المهرجان للمساهمة في تقديم مساعدات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لتعطي رسالة لكل الفنانين، فعندما يكتمل الصوت مع العمل الإنساني يصبح الفنان كاملا متكاملا.