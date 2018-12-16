تعرف علي سبب اعتذار كمال أبو رية عن مسلسل أحمد السقا

كمال أبو رية

كتب - أحمد أيوب:

اعتذر الفنان كمال أبو رية، عن مسلسل "البريمو" الذي يعرض في رمضان القادم، من بطولة الفنان أحمد السقا.

ويرجع السبب وراء ذلك هو أنه يشارك في بطولة عمل آخر، ومواعيد العمل تتعارض مع بعضها.

يذكر أن مسلسل "البريمو" بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، مي عمر، إدوارد، صفاء الطوخي، محمد ممدوح، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي.