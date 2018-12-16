شاهد.. لطيفة ترتدي الحجاب في السعودية

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صور لها أثناء تواجدها بالرياض وظهرت من خلالها وهي ترتدي غطاء رأس وعباءة سوداء اللون، وعلقت عليها "بين أهلي وناسي في الرياض عاصمة الإعلام العربي".

يذكر أن شاركت لطيفة في فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان الموسيقي العربية، التي أقيمت في نوفمبر الماضي في دار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن لطيفة شاركت في شهر رمضان الماضي بمسلسل إذاعي بعنوان "رابع جار" والذي

جمعها مع أحمد عيد وشارك في بطولته كل من طارق عبد العزيز وأمل رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف محمد صلاح راجح وإخراج أيمن عبد الرحمن.