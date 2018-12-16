بالفيديو.. كيه أس آي يتخطي حاجز الـ4ملايين مشاهدة بـ"Beerus"

تخطت أغنية "Beerus" حاجز الـ4ملايين مشاهدة ، وذلك بعد أن طرحها المغني العالمي كيه أس آي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

يوتيوب، كما يشاركه في الغناء المطرب الإنجليزي راندولف.

يذكر أن النجم كيه أس آي ولد في يونيو

1993، و حصدت قناته أكثر من أربعة مليارات مشاهدة و أكثر من 18 مليون مشترك، و ذلك اعتبارًا من أبريل 2018، وكما حصدت ألبوماته علي المركز الأول في المملكة المتحدة.