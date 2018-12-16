كمال أبو رية يعتذر عن مسلسل أحمد السقا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
اعتذر الفنان كمال أبو رية، عن مسلسل "البريمو" الذي يعرض في رمضان القادم، من بطولة الفنان أحمد السقا.
وقال الفنان الكبير في تصريح خاصة لمصراوي، أنه يعتبر "السقا" بمثابة ابنه، ولكن ما حدث أنه يشارك في بطولة عمل آخر، ومواعيد العمل تتعارض مع بعضها.
مسلسل "البريمو" بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، مي عمر، إدوارد، صفاء الطوخي، محمد ممدوح، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي.
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