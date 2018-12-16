"نسر الصعيد" و"رامز تحت الصفر".. أبرز 10 برامج ومسلسلات بحثًا في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت جوجل تقريرها السنوي، الذي تناول أكثر عمليات البحث رواجًا على محركها لعام 2018، ويقدم الموقع أهم المواضيع التي بحث عنها الجمهور المصري خلال العام المنصرم.

وجاءت نتيجة قائمة أهم 10 برامج تليفزيونية ومسلسلات على النحو التالي:

نسر الصعيد

المسلسل بطولة محمد رمضان، سيد رجب، وفاء عامر، درة، دينا، ومن إخراج ياسر سامي.

مسرح مصر الموسم الثالث

يعرض على شاشة (إم بي سي مصر) وهو من بطولة أشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر على رأسهم علي ربيع، مصطفى خاطر، ويزو.

سك على إخواتك

عرض مسلسل "سك على إخواتك" في شهر رمضان، وهو من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، هنا الزاهد.

البيت الكبير

مسلسل "البيت الكبير" عرض خارج السباق الرمضاني، وهو من بطولة أحمد بدير، لوسي.

رامز تحت الصفر

برنامج "رامز تحت الصفر" ينتمي لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها كل عام.

مسلسل "الأفعى"

هو مسلسل هندي، حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مسلسل "أيوب"

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، هنا الزاهد، دياب، محمد لطفي، أيتن عامر.

"كلبش 2"

بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، وفاء سالم، أحمد جمال سعيد.

مسلسل "أبوالعروسة"

عرض خارج السباق الرمضاني، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، محمود حجازي، مدحت صالح.

مسلسل "للعشق جنون"

مسلسل هندي بطولة أنوشكا شارما.