محمد عطية يكشف موعد طرح أول اغانى ألبوم بعد التلاتين

محمد عطية كتب - أحمد أيوب: كشف الفنان محمد عطية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد طرح أول اغانى ألبوم بعد التلاتين، حيث نشرصورة لغلاف الألبم وعلق عليها بأنه سيطرح الاثنين أغنية بعنوان "بيلا تشاو"، وهي إحدى أغاني الألبوم الجديد. أغنية بعنوان "بيلا تشاو"، وهي إحدى أغاني الألبوم الجديد. وكان محمد عطية قد طرح فيديو كليب لأغنية "حكاية جديدة"، إحدى أغاني الألبوم، للتنويه عن قرب موعد طرحه، والأغنية من كلمات وألحان محمد عطية ومن توزيع أحمد إبراهيم، وإخراج كريم حشكبولي.

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