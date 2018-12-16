الارشيف / فن ومشاهير

بالفيديو.. كيه أس آي يتخطي حاجز الـ4مليون مشاهدة بـ"Beerus"

0 نشر
0 0

بالفيديو.. كيه أس آي يتخطي حاجز الـ4مليون مشاهدة بـBeerusكيه أس آي

تخطت أغنية "Beerus" حاجز الـ4مليون مشاهدة ، وذلك بعد أن طرحها المغني العالمي كيه أس آي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

يوتيوب، كما يشاركه في الغناء المطرب الإنجليزي راندولف.

يذكر أن النجم كيه أس آي  ولد في يونيو

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

1993، و حصدت قناته أكثر من أربعة مليارات مشاهدة و أكثر من 18 مليون مشترك، و ذلك أعتبارًا من أبريل 2018، وكما حصدت ألبوماته  علي المركز الأول في المملكة المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كيه أس آي يتخطي حاجز الـ4مليون مشاهدة بـ"Beerus" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى