بالفيديو.. كيه أس آي يتخطي حاجز الـ4مليون مشاهدة بـ"Beerus"

تخطت أغنية "Beerus" حاجز الـ4مليون مشاهدة ، وذلك بعد أن طرحها المغني العالمي كيه أس آي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

يوتيوب، كما يشاركه في الغناء المطرب الإنجليزي راندولف.

يذكر أن النجم كيه أس آي ولد في يونيو

1993، و حصدت قناته أكثر من أربعة مليارات مشاهدة و أكثر من 18 مليون مشترك، و ذلك أعتبارًا من أبريل 2018، وكما حصدت ألبوماته علي المركز الأول في المملكة المتحدة.