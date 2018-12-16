بالفيديو.. كيه أس آي يتخطي حاجز الـ4مليون مشاهدة بـ"Beerus"

كيه أس آي
تخطت أغنية "Beerus" حاجز الـ4مليون مشاهدة ، وذلك بعد أن طرحها المغني العالمي كيه أس آي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمييوتيوب، كما يشاركه في الغناء المطرب الإنجليزي راندولف.
يذكر أن النجم كيه أس آي ولد في يونيو
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