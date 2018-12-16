بالصور.. بدرية طلبة تعلن انضمامها لـ"الأوضة الضلمة الصغيرة"

كتب - أحمد أيوب:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، انضمامها لأسرة فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" وهو بطولة أكرم حسني ونور اللبنانية، حيث نشرت صورها أثناء التعاقد على بطولة فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، وظهرت وهي تلتقط صور مع صورة المنتج وليد منصور، وعلقت عليها أنها كانت لا تريد التوقيع إلا في حضوره فقط، ولكنها

تنازلت عن ذلك بسبب دواعي السفر.

وكان المنتج وليد منصور كشف أمس السبت عن اتمام التعاقد مع الممثلة اللبنانية نور لتجسيد دور البطولة أمام أكرم حسني في الفيلم.



يذكر أن فيلم "الأوضه الضلمة الصغيرة" قصة محمد سامي وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج محمد سامي، وسيتم خلال

الأيام المقبلة الإعلان عن باقي فريق عمل الفيلم.

ومن المقرر أن يبدأ تصويره ٢٠ ديسمبر الجاري وذلك ليتم عرضه مع الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن أخر مشاركات أكرم حسني السينمائية بطولة فيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسني، والذي حقق أعلى إيراد في تاريخ السنيما المصرية، تجاوزت 62 مليون جنيه مصري.