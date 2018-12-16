إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني كتب - أحمد أيوب: تعاقد كل من الممثل حمدي الميرغني والفنانة إيمي سمير غانم، على تقديم مسلسل كوميدي جديد سويا للمنافسة فى دراما شهر رمضان 2019 المقبل. ويجرى حاليا التحضير للعمل والاستقرار على اسمه ومؤلفه ومخرجه خلال الفترة المقبلة. ويسجل العمل اللقاء الثالث بين إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني بعدما ظهر الأخير كضيف شرف فى مسلسل "نيللى وشريهان" الذي قدمته إيمي مع شقيقتها دنيا سمير غانم في شهر رمضان 2016، بالإضافة إلى ظهوره أيضا كضيف شرف في مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018.

كانت هذه تفاصيل خبر كلاكيت ثالث مرة..حمدي الميرغني يشارك إيمي سمير غانم في بطولة مسلسل رمضان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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