بالفيديو.. أوفسيت يطلب مسامحة كاردي بي على المسرح

كتب - أحمد أيوب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للنجم الأمريكي الشهير أوفسيت وزوجته السابقة نجمة الراب الشهيرة كاردي بي، حيث اقتحم حفلها الضخم "Rolling Loud" من أجل الاعتذار منها أمام جمهورها الكبير لخيانته لها، ويطلب منها العودة له والسماح بإصلاح ما فعله بها.

وضع أوفسيت البالغ من العمر 27 عامًا عبارة "اعديني يا كاردي بي"، وسط أدائها على المسرح، وبعدها اقتحم المسرح حاملًا باقة من الورود

البيضاء الكبيرة،واعتذر منها أمام الجميع، ولكن قد بدا عليها الاستياء وأن مصالحتها لن تكون بتلك البساطة، وبعد الاعتذار خرج أوفسيت من المسرح لتكمل "كاردي" حفلها.

وكانت كاردي بي البالغة من العمر 26 عامًا ذكرت السبب الرئيسي الذي أدى إلى انفصالها، حيث أكدت أنها انفصلت عن زوجها بعد يومين فقط من تسريب بعض

الرسائل، وهو يطلب علاقة ثلاثية مع امرأتين مختلفتين.

وفي نفس الوقت صرحت أن السبب هو انطفاء وهج الحب بينهما، مضيفة: "الخطأ لا يقع على عاتق أي منا، أتصور أن معايير الحب انفصلت بيننا ولم نعد بعد معًا، لا أعرف، ربما يستغرق الطلاق وقتا، وسأظل أكن له كثيرًا من الحب لأنه والد ابنتي"، وذلك حتى لا تنتشر المشكلات في الإعلام، وتؤثر على نفسية ابنتها الصغيرة بعد ذلك.