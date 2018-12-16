قبل عرضه بأمريكا.. طرح "Aquaman" في القاهرة

قررت الشركة المنتجه لفيلم "Aquaman"، طرحه في الولايات المتحدة يوم 21 ديسمبر الحالي، ومن المقرر أن يطرح فى دور العرض المصرية يوم 19 ديسمبر.
وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر "Aquaman"،حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلًا
يذكر أن الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.
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