لأول مرة.. "العارف"يجمع بين أحمد عز و فهمي في السينما

أحمد عز و فهمي كتب - أحمد أيوب: تعاقدت شركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسي، مع النجمين أحمد عز وأحمد فهمى، وذلك لبطولة فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب . سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب . ومن المقرر بدء تصوير الفيلم يوم 25 ديسمبر المقبل، ليكون الفيلم من الأعمال الضخمة فى عام 2019 نظرًا لكونه يجمع بين نجمين مهمين فى شباك تذاكر السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

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