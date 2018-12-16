بالصور.. أحمد خالد موسى يكشف كواليس تصوير "لص بغداد"

نشر المخرج أحمد خالد موسي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورتين جديدتين من كواليس فيلم "لص بغداد" تجمعه بكل من مع ياسمين رئيس والثانية مع محمد إمام.
يذكر أن فيلم "لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم و إخراج أحمد خالد موسى، و من بطولة محمد عادل إمام وياسمين رئيس ومحمدعبدالرحمن وفتحي عبدالوهاب.
وكان محمد إمام تعرض لإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة في "لص بغداد" وأكد أنه تعرض لحادث أثناء قيادته لدراجة نارية بأحد المشاهد الصعبة.
وطمأن محمد إمام جمهوره أنه بحالة صحية جيدة حاليًّا، بعدما أصيب ببعض الكدمات والجروح
كما أكد محمد إمام أن مصمم المطاردات الأجنبي بالفيلم، كان في حالة صحية صعبة جدًّا، ولكنه بدأ في التعافي، ووجه الشكر لجمهوره وأصدقائه لحرصهم على الاطمئنان عليه.
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