شاهد..رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة مختلفة

رانيا يوسف كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "يوسف" في الصور ترتدي فستانا طويلا برتقالي اللون، مطرزا باللون الفضي. مطرزا باللون الفضي. والجدير بالذكر أنه انتهت "يوسف" من تصوير فيلم " خلي بالك من اللي جاي "، ويشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم " أحمد سلامة، مجدي كامل، سارة سلامة " الفيلم من إخراج عادل الأعصر.

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