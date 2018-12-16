عائشة بن أحمد تُواجه سيل انتقادات لحديثها بالتُونسية.. فكيف ردّت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واجهت الفنانة التونسية الشابة عائشة بن أحمد، انتقادات لاذعة وسخرية شديدة، بعد نشرها فيديو تحدثت فيه عن حُرمة قتل الحيوانات من الكلاب والقطط في تونس.

وتعمدت "بن أحمد" التحدث باللهجة التونسية في الفيديو، لتُخاطب جمهور بلدها، وأدخلت بعض الكلمات باللغة الفرنسية في حديثها، رغم أن معظم متابعيها من المصريين وجنسيات أخرى، عجزوا عن فهمها.

ونشرت "بن أحمد" فيديو عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق قائلة: "إياك أن تؤذي روحًا لا يسمع أنينها إلا الله.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وسخر أغلبية المتابعين من حديثها، قائلين: "أنا حاسس بيكي والله بس الترجمة هتنزل أمتى عشان بس نفهم هنزعل على إيه"، و"هي بتتكلم كدا ليه.. أنا مش فاهم حاجة.. كانت كويسة أقسم بالله في المسلسل"، و"سمعت كل حاجه إني أفهم كلمة أبدا مفهمتش أي حاجة".

وهاجمها آخرون: "متنسيش إنك عايشة وشغالة في مصر يعنى ليكي جمهور فيها ومن حقنا إنك تتكلمي مصري"، و"لازم بالضرورة تلصقي كلمات بالفرنسية.. علاش تزيدوا تصعبوا فيها اللهجة وتسدوا في الطرق قدام العرب.. بلاش يفهموا لهجتنا.. كنت تنجم تحكي بالتونسي من غير ما تلصقي أكثر من شطر الكلام بالفرنسية.. تختار تحكي تونسي ولا فرنسي مش خليط".

وردّت الفنانة التونسية على أحد متابعيها، مُبررة سبب استخدامها اللهجة التونسية في حديثها، قائلة: "مش عنصرية مني لكن كلامي موجه للتوانسة فيما يتعلق بلي قاعد يصير في تونس".

جدير بالذكر أن عائشة بن أحمد بدأت التمثيل في مصر عام 2015 من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ونالت نجاحًا وشهرة كبيرة من خلال شخصية "قمر الزمان"، ثم شاركت بعد ذلك في مسلسل "شهادة ميلاد" مع الفنان طارق لطفي، وفيلم "الخلية" مع الفنان أحمد عز.

وكانت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، قد تعاقدت على المشاركة في فيلم جديد من بطولة الفنان تامر حسني، ومن المقرر عرضه في السينمات قريبًا.