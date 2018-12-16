وشم ذكي جديد ينبه السيدات بموعد وضع كريمات الوقاية من الشمس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على أمل توفير أقصى درجة من الحماية للسيدات من خطر التعرض لأشعة الشمس وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات، تمكن علماء أمريكيون من تطوير وشم دائم جديد يمكنه تنبيه المرأة حين تكون مهددة بالأضرار التي تنجم عن تعرضها للشمس.

واستطاع دكتور كارسون بيرنز وفريقه البحثي بالمختبر التابع لجامعة كولورادو الأمريكية أن يطورا نوعاً جديداً من حبر الوشم الذي يكون حساساً للأشعة فوق البنفسجية والذي يظهر فقط حين تتعرض البشرة بشكل زائد للإشعاعات المنبعثة من الشمس.

وما يزال سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً، وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من أطباء الجلد والمسؤولين الصحيين، فإن هناك كثيرين ما يزالوا يزيدون من خطر تعريض أنفسهم للسرطان حتى في الأيام الباردة أو الملبدة بالغيوم.

كما يواصل مطورو الوشم الجديد العمل من أجل تصنيع أشكال إضافية من حبر هذا الوشم لاستخدامها كأداة تشخيصية لمساعدة الأطباء على تحديد الأمراض أو خطر حدوث تحول في تركيبة الدم.

وأضح الباحثون أن هذا الوشم "الذكي" الجديد يمكنه استشعار أشعة الشمس ومن ثم تنبيه السيدات بموعد إعادة وضع الكريمات الواقية من الشمس، حيث يظهر فقط حين تكون المرأة على وشك التعرض لحرق ثم يختفي مع وضع أحد أنواع الكريمات الواقية من الشمس، وهو ما يفيد بالفعل بشكل كبير للغاية.