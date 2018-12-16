الأمير هاري يتخلى عن حدث مهم في بريطانيا من أجل ميغان ماركل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طلبت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل من زوجها الأمير هاري عدم الذهاب إلى حدث "بوكسينج داي" هذا العام في ساندرينجهام.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ماركل المحبة للحيوانات، طلبت عدم حضور هذا الحدث المهم الذي يذهب إليه الأمير هاري منذ أكثر من 20 عامًا، بسبب رفضها كل الرياضات الدموية.

لكن مصدراً ملكياً قال إن ذلك التقارير قد يؤدي إلى توترات بين الأخوين وليام وهاري.

وأضاف المصدر لصحيفة "ذا ميرور": "لم يتخلف هاري مطلقًا عن الحدث، لكنه يحب ميغان كثيرًا".

وشارك الأخوان في الحدث التقليدي منذ أن كانا أطفالًا، ومن المعروف أن هاري كان ضيفًا رائعًا، ومن المقرر أن يحضر هذا العام الأمير تشارلز والأمير وليام وكيت ميدلتون والأمير جورج.

لكن ظهرت التقارير لتؤكد أن الأمير هاري سيقضي وقته مع زوجته ميغان، وأشارت المصادر الملكية إلى أن القرار لن يمر بشكل جيد مع شقيقه، وأضافت أنه من وجهة نظر الأمير وليام أن زوجته ستسحبه بعيدًا عن عائلته.

وتعود تسمية "بوكسينج داي" لأن المباريات تلعب في اليوم المخصص لتقديم "صناديق الهدايا" في أعياد الميلاد، ويترقب الحدث عشاقه حول العالم في 26 ديسمبر.