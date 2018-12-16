لن تُصدقي.. تناول "الطين" يُساعد على إنقاص الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يبدو هذا الخبر صادماً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكنه حقيقة علمية أثبتتها إحدى الدراسات البحثية مؤخراً، بعدما أكد الباحثون أن تناول نوع معين من الطين مع وجبة العشاء أمر قد يساعد على منع الإصابة بالبدانة بطرده الدهون من الجسم.

وقالت دكتور تاهني دينينغ، وهي باحثة من الذين شاركوا في تلك الدراسة بجامعة جنوب استراليا، إن جزيئات الطين تجتذب القطرات الدهنية من الجسم وتمنعه من امتصاصها، ومن ثم التأكد من مرور تلك الدهون التي تم التخلص منها عبر الجهاز الهضمي.

كما وجد الباحثون المشاركون في الدراسة أن الفئران البدينة التي استعانوا بها في دراستهم وتناولت نوعا معينا من الطين، فقدت جزءا من أوزانها مقارنة بفئران أخرى تناولت عقاقير مُخَفِّضَة للوزن.

وربما كان يشيع استخدام ذلك الاتجاه (تناول نوع معين من الطين بغرض إنقاص الوزن) إبان حقبة اليونانيين القدماء، وقد بدأ يعود للواجهة من جديد مع استعانة مشاهير من أمثال النجمتين شايلين وودلي وإيل ماكفرسون بتناول الطين للتخلص من الدهون والسموم.