 تعرَّف على أهم محطات الفنانة المصرية نجلاء فتحي في عيد ميلادها

حرص العديد من نجوم الفن على الاطمئنان على الفنانة نجلاء فتحي والاطمئنان عليها خاصة بعد حالة الحزن التي تعيشها منذ رحيل زوجها الإعلامي القدير حمدي قنديل منذ شهر ونصف، ومن هؤلاء الفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنان عمرو سعد، والفنانة صابرين، والفنان حسين فهمي، ويمر هذه الأيام ذكرى ميلاد نجلاء فتحي وماب ين البداية والابتعاد عن الفن تاريخ طويل ومواقف مهمة في حياتها الفنية والأسرية وفي هذا التقرير نستعرض أهم المحطات في حياتها

قدمت في عام 1984 شخصية شهر زاد في مسلسل ألف ليلة وليلة مع الفنان حسين فهمي وكانت مفاجأة كبيرة للجمهور ونجح العمل نجاحا كبيرا ومازال يحقق النجاح عند عرضه

في بداية التسعينات قدمت فيلم سوبر ماركت مع الفنان عادل أدهم، والفنان ممدوح عبد العليم وخاضت من خلاله تجربة الإنتاج لأول مرة في السينما، واختارت المخرج الراحل محمد خان لإخراج الفيلم.

في عام 2000 خاضت تجربة الإنتاج للمرة الثانية من خلال فيلم بطل من الجنوب مع الفنان أحمد خليل، وكان لهذا العمل موقف حيث كانت في زيارة للكاتب شريف الشوباشي ولفت انتباهها كتاب بعنوان بطل من الجنوب، وكان عبارة عن مجموعة قصصية من تأليف الشوباشي وأخذت الكتاب وقررت إنتاج قصة من قصصه.

قدمت نجلاء مجموعة من الأعمال الكوميدية منها مقابر مفروشة للإيجار مع حسن الإمام.

كرمها مهرجان القاهرة السينمائي كأفضل فنانة قدمت ثنائي فني مع الفنان محمود ياسين، وتم تكريميها وسط استقبال كبير من الجمهور في نهاية 2003.

ارتبطت بحفلات الأوبرا وكانت دائما تحرص على حضور فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وحضور حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت.

تزوجت من الراحل حمدي قنديل في التسعينات وظلت زوجته حتى رحل هذا العام، وأصيبت بحالة حزن عميقه منذ وفاته ،حيث ساندها في محنة مرضها التي تعرضت لها منذ عامين ووقف معها بكل قوة حتى شفاها الله تعالى.

تعلقت الفنانة نجلاء فتحي بحفيدتها كثيرا والتي دائما تنشغل باللعب معها.

قد يهمك أيضاً :

قصة إجهاض طفل حمدي قنديل الوحيد من نجلاء فتحي

نجلاء فتحي تنفي تدهور حالتها الصحية وعودة المرض الغامض إليها