محمد إمام يستعرض قصة المصارع هولك هوغان في مسلسل رمضاني

أكدت مصادر مقربة من صناع مسلسل هوجان المقرر تصويره خلال الفترة القادمة للعرض في شهر رمضان أن المسلسل سيستعرض قصة حياة المصارع العالمي هولك هوغان، والذي خاض رياضة المصارعة من أجل تحقيق ذاته، وأشار ت المصادر أن المسلسل سيتم تناوله بأسلوب كوميدي. وتستعد المخرجة شيري عادل للبدء في التصوير ويشترك في البطولة محمد عادل إمام، و كريم محمود عبد العزيز، ومحمد أسامه وهو من تأليف محمد صلاح العزب، من ناحية أخرى مازال محمد عادل إمام يصور مشاهده من فيلمه الجديد "لص بغداد" مع ياسمين رئيس.