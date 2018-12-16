ألهام شاهين تعبِّر عن سعادتها بتكريم "المركز الثقافي للتراث العربي" لها

عبَّرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريم المركز الثقافي للتراث العربي لها في مؤتمره الأول، وذلك بإهدائها درع المركز وتنصيبها "سفيرة للتراث العربي".

وجاء تكريم المركز لها، بسبب شعبيتها ومكانتها في الفن وتاريخها الكبير. وقالت الفناة إلهام، إنها "سعيدة بكل تكريم لها تحصل عليه، خاصة أنها دائما تعمل لصالح مصر وشعب مصر دون أن تنتظر شيئاً، ولكن الله تعالى دائما يكافئها".

وأوضحت إلهام أنها سعيدة بالعام الماضي وما مرَّ بها من أحداث، وتتمنى أن يكون العام الجديد عاماً سعيداً على الجميع، مشيرة الى أنها"تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة، والتي بالفعل ستكون مختلفه عن كل ما قدمته".

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