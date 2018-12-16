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شكرا لقرائتكم خبر عن بتلفت الأنظار.. رانيا يوسف تظهر فى ثالث جلسة تصوير بعد أزمة الفستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن صور جديدة لـ"فوتو سيشن" حديث، وهى المرة الثالثة التى تنشر فيها صور من جلسة تصوير جديدة، بعد أزمتها الأخيرة، وفستانها الذى أثار الجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى السينمائى.
جلسة تصوير جديدة
وارتدت رانيا يوسف، فستانا يشبه القفطان المغربى، وارتدت الفستان من اللون البرتقالى، وملحق به غطاء للرأس، فى ظهور هو الثالث لها بعد أزمة فستانها الأسود بمهرجان القاهرة السينمائى.
رانيا يوسف فى جلسة تصوير جديدة
الظهور الثانى لرانيا يوسف، كان فى جلسة تصوير جديدة لها بفستان أسود "ستومك"، يتكون من "قطعتين"، وجلسة التصوير الجديدة جذبت الآلاف من جمهورها خلال دقائق بعد اللوك الجديد الذى ظهرت به فى صورها مرتديه فستانا من تصميم "soucha"، والتقطت بكاميرا المصور "عاشور" والميكاب "علاء التونسي"، ومصفف الشعر "محمود"، فيما كان أول ظهور لها، فى جلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها بدلة كاملة داخل حمام السباحة.
رانيا يوسف
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