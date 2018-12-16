شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف" يجمع أحمد عز وأحمد فهمى فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسى برئاسة أحمد بدوى فى التعاقد مع النجمين أحمد عز وأحمد فهمى لبطولة فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب والمقرر بدء تصويره يوم 25 ديسمبر المقبل، ليكون الفيلم من الأعمال الضخمة فى عام 2019 نظرًا لكونه يجمع بين نجمين مهمين فى شباك تذاكر المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وفى سياق متصل انتهى أحمد عز من تصوير معظم مشاهد فيلمه "الممر" مع المخرج شريف عرفة، ويشارك فى بطولته هند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.

ويعرض لـ أحمد فهمى حاليًا فى السينمات فيلم الكويسين" ويشارك فى بطولته حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسنى، مدحت صالح، مصطفى خاطر،هشام ماجد، محمد ثروت.