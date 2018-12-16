شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات تطول بليك شيلتون وجوين ستيفانى بتبنى فتاة يتيمة بعمر سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تبنى النجمان بليك شيلتون وجوين ستيفاني فتاة يتيمة تبلغ من العمر سنتين؟، شائعة جديدة انتشرت بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب " كذب ما يتردد ووصفه بـ "مجرد شائعة". بدأت الشائعة بنشر مجلة "the globe" تقريرا يزعم أن الشهر الماضي شيلتون وستيفاني تزوجا في رينو، وأنهما يخططان لبدء تأسيس أسرتهما وتبني طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين. وأكد مصدر للمجلة فى تقريرها، "إنهما متحمسان جدا لأخذ هذه الخطوة مع بداية العام الجديد، ولا يمكنهما الانتظار لشراء منزل الزوجية".

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