خاص.. أحمد سعد يثير أزمة جديدة بعد غناء "تمر حنة" بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الموسيقار الموجي الصغير أن أسرته بصدد تقديم شكوى إلى جمعية المؤلفين والملحنين، ضد الفنان أحمد سعد بسبب تقديمه أغنية "تمر حنة"، وطرحها عبر صفحته بموقع يوتيوب وقناة مزيكا، بدون الحصول على تصريح منهم لاستغلال لحن والده الموسيقار محمد الموجي.

وقال الموجي الصغير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فوجئت بما فعله أحمد سعد، وتعديه على الحقوق الأدبية والمادية للموسيقار الكبير محمد الموجي، وتقديمه أغنية "تمر حنة"، وطرحها بدون حتى استئذان أو الحصول علي موافقة من أسرته، وهو ما يجعلنا نتقدم بشكوى ضده لجمعية المؤلفين والملحنين".

ومن جهته قال الشاعر فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين": "تقدم الفنان أحمد سعد من فترة طويلة للحصول على تصريح بغناء الأغنية منذ حوالي عام.

واستكمل:" لم يكمل باقي الإجراءات، وفوجئنا بطرحه للأغنية قبل الحصول على التصريح في مخالفة لقواعدنا وقوانين حقوق الملكية الفكرية".

وطرح أحمد سعد فيديو كليب أعاد فيه تقديم أغنية "يا تمر حنة" للمطربة الراحلة فايزة أحمد بتوزيع جديد.

"يا تمر حنة" كلمات جليل البنداري، ألحان محمد الموجي، توزيع أمير سليمان، ويقول مطلع الأغنية: "يا تمر حنة يا تمر حنة، خِليتي بِينا وبِعدتِي عنا، الورد كله كله كسا الجناين واشمعنى إنِتي اللي شاردة منا".