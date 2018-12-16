أحمد خالد موسى ينشر صورًا من كواليس "لص بغداد": "خيبة الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نشر المخرج أحمد خالد موسى صورًا جديدة من كواليس فيلمه الجديد "لص بغداد"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في صورة برفقته الفنانة ياسمين رئيس، وأخرى مع الفنان محمد إمام، وعلق على الأخيرة قائلًا:" خيبة الأمل".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي".