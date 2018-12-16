بدرية طلبة تهنئ مطلق سلطان على تخرجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت الفنانة بدرية طلبة، على تهنئة الشاب السعودي مطلق سلطان، الذي اشتهر بفيديوهات يقوم فيها بتقلد نجوم الفن، وعلى رأسهم بدرية طلبة.

ونشرت "بدرية" صورة لمطلق عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وعلقت: "مبروك التخرج يا مطلق يا محترم يا جميل، يارب تحقق كل اللي بتتمناه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم "الديزل" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة محمد رمضان، فتحي عبدالوهاب، ياسمين صبري، هنا شيحة، ومن إخراج كريم السبكي.