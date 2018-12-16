ياسمين عبدالعزيز من الجيم: "عاش يا وحش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لها من صالة الجيم وهى تخضع لبعض التدريبات اللازمة من أجل مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2019، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت ياسمين على صورتها مع المدرب قائلة: "عاش يا وحش".
يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز انفصلت مؤخرًا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وأعلنت أن طلاقهما تم منذ عام
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