الجمعة ..الشرنوبي في ثاني حفلاته بالتجمع الخامس

محمد الشرنوبيكتبت - تقى عادل
يستعد الفنان الصاعد محمد الشرنوبي، لإحياء حفل غنائي في كايرو فيستيفال سيتي مول في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 21 ديسمبر الجاري، وتمتحديد سعر موحد للتذكرة 250 جنيهًا، ويأتي الحفل ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة.
ويعد هذا الحفل هو الثاني على التوالي للشرنوبي
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