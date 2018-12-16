الجمعة ..الشرنوبي في ثاني حفلاته بالتجمع الخامس

كتبت - تقى عادل

يستعد الفنان الصاعد محمد الشرنوبي، لإحياء حفل غنائي في كايرو فيستيفال سيتي مول في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 21 ديسمبر الجاري، وتم

تحديد سعر موحد للتذكرة 250 جنيهًا، ويأتي الحفل ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة.

ويعد هذا الحفل هو الثاني على التوالي للشرنوبي

في ذات المكان، حيث سبق وأن أحيا حفلًا غنائيًّا في شهر نوفمبر الماضي، ولاقى الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من محبيه، وقدم العديد من الأغاني القديمة الذي نجح في غنائها بشكل مميز ولها أثرها الإيجابي على مسامع متابعيه.