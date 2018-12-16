رانيا يوسف كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "يوسف" في الصور ترتدي فستان طويل برتقالي اللون، مطرز باللون الفضي. مطرز باللون الفضي. والجدير بالذكر ان انتهت "يوسف" من تصوير فيلم " خلي بالك من اللي جاي "، ويشاركها العمل عدد من الفنانين، وابرزهم " أحمد سلامة، مجدي كامل، سارة سلامه " الفيلم من اخراج عادل الأعصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..رانيا يوسف تفاجيء جمهورها بإطلالة مختلفة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .